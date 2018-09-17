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بعد إريتريا وإثيوبيا... لقاء تاريخي آخر برعاية الملك سلمان
2018/09/17 | 20:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استجابة لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان، ينعقد في جدة لقاء تاريخي بين رئيسي جيبوتي وإرتيريا.

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