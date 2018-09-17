نائب رئيس البرلمان بشير الحداد يؤكد ضرورة توحيد الصفوف وتفعيل الخطاب الوطني

2018/09/17 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد اليوم الاثنين، مع عدد من رؤساء الكتل ونواب عن المحافظات، ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة الروح الوطنية في الخطابات وتكثيف الجهود من أجل خدمة مصالح الشعب من خلال التشريعات والقوانين.وأكد الحداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) “أهمية الابتعاد عن التخندقات الطائفية والعرقية والتوجه نحو مرحلة جديدة لبناء عراق أتحادي مستقر يضمن حقوق الجميع”.

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