English | كوردى


مصادر للفرات: الوفود المفاوضة اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء توافقيا ومن خارج الكتل الفائزة
2018/09/17 | 20:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، ان الوفود المفاوضة اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء توافقيا ومن خارج الكتل الفائزة.وذكرت المصادر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم، ان" الوفود المفاوضة اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء توافقيا ومن خارج الكتل الفائزة في الانتخابات".وأشارت الى ان" رئيس الوزراء التوافقي سيكون ضمن شروط المرجعية بدعم كتلتي الإصلاح والبناء".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر للفرات: الوفود المفاوضة اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء توافقيا ومن خارج الكتل الفائزة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر للفرات: الوفود المفاوضة اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء توافقيا ومن خارج الكتل الفائزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تحليل.. الاقتصاد العالمي بعد 10 سنوات من الأزمة المالية
⋙ الهند تعتزم دمج 3 بنوك تابعة للدولة لمواجهة القروض السيئة
⋙ سهم "تويتر" يتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر بخسائر 5%
⋙ الدفاع والداخلية تصدران توضيحا بشأن “عراك” بين عراقيين وإيرانيين بكربلاء
⋙ الأمم المتحدة بالعراق تعلن نزوحا عكسيا لـ10 آلاف شخص
بالفيديو والصور
⋙ فيديو .. مراسل افاق في البصرة يتحدث عن انجازات ممثل المرجعية السيد احمد الصافي في المحافظة
⋙ فيديو| إقبال على انتخابات المجالس المحلية بالقامشلي دون مشاركة الأكراد
⋙ بالصور: موسم الحزن الحسيني..اليوم السابع من محرم الحرام في كربلاء 1440هـ
الأكثر شيوعا