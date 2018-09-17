مصادر للفرات: الوفود المفاوضة اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء توافقيا ومن خارج الكتل الفائزة

2018/09/17 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، ان الوفود المفاوضة اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء توافقيا ومن خارج الكتل الفائزة.وذكرت المصادر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم، ان" الوفود المفاوضة اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء توافقيا ومن خارج الكتل الفائزة في الانتخابات".وأشارت الى ان" رئيس الوزراء التوافقي سيكون ضمن شروط المرجعية بدعم كتلتي الإصلاح والبناء".انتهى

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