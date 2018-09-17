بصريون يستغيثون من انقطاع الماء عن منازلهم

2018/09/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةأبدى مواطنون في مناطق مختلفة من محافظة البصرة، اليوم الاحد، امتعاضهم الشديد من انقطاع المياه عن مناطقهم لـ"أيام عديدة دون سابق إنذار"، وفيما طالبوا بـ"محاكمة" المسؤولين والموظفين المقصرين في تأدية واجباتهم المتعلقة بهذا المجال، أكدوا أن المياه التي يتم ضخها عبر شبكات الإسالة كلها "غير صالحة للشرب منذ التسعينيات".واضاف عامر، أن "هذا الوضع تسبب للأهالي بمعاناة يصعب وصفها، وما يثير الاستفزاز والامتعاض أكثر قيام مديرية الماء خلال الشهر الماضي بجباية عشرات الآلاف من كل منزل كأجور ماء ومجاري".

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