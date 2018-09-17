بوتين: اتفقنا مع تركيا على إقامة

2018/09/17 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في محافظة إدلب السورية، بحلول الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، تكون تحت مراقبة بلديهما.وقال بوتين في ختام لقائه بنظيره التركي في منتجع سوتشي الروسي: "قررنا إقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً على طول خط التماس، ابتداءً من الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام".وأضاف بوتين أن "روسيا وتركيا تعملان على تسوية الأوضاع في محافظة إدلب السورية، إلا أننا نحن قلقون من خطر المسلحين الموجودين في إدلب".وتابع الرئيس الروسي: "اتفقنا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق النظام في إدلب، وسيتم تأسيس آلية مشتركة في المنطقة من قِبل الجنود الروس والأتراك".

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