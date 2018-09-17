موسكو: لا عملية عسكرية في ادلب

2018/09/17 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الاثنين، ان قوات الحكومة السورية وحلفاءها لن تنفذ عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب.

ويأتي حديث الوزير الروسي والذي نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء بعد أن اتفق رئيسا روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب لفصل قوات المعارضة عن قوات الحكومة السورية.

واستأنفت الطائرات الحربية الروسية والسورية قصف إدلب قبل ايام بدا أن القصف هو تمهيد لهجوم عسكري شامل على المدينة ومحيطها.

وقال زعيما تركيا وروسيا في وقت سابق من الاثنين إنهما اتفقا على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية.

والهدف من اقامة هذه المنطقة هو الفصل بين قوات الاسد ومقاتلي المعارضة على أن تقوم قوات تركية وروسية بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهما اتفقا على سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح.

واتفقا أيضا على انسحاب مقاتلي المعارضة "ذوي التوجهات المتشددة" بما في ذلك جبهة النصرة من تلك المنطقة.

ويقول اردوغان إن الهجوم على إدلب سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا.

وسبق أن قالت تركيا، التي تستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ، إنها لن تستطيع استقبال المزيد من اللاجئين إذا تسبب أي هجوم على إدلب في موجة نزوح.

سوار أحمد

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