تحالف العامري – المالكي لـ(باسنيوز): سندعم هذا المرشح الكوردي لرئاسة الجمهورية

2018/09/17 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’’على القوى الكوردية الاتفاق على مرشح واحد’’ ...

كشف تحالف ‹البناء›، بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، اليوم الاثنين، المرشح الكوردي الذي سيتم دعمه لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال القيادي في التحالف النائب نعيم العبودي، لـ (باسنيوز)، إن «القوى السياسية ستصوت لمرشح رئاسة الجمهورية الحاصلِ على أعلى الاصوات داخل البيت الكوردي»، مبيناً أن «هذا الإجراء حصل مع انتخاب رئيس البرلمان، فالشخص الذي حصل على أعلى الأصوات داخل المكون السني، تم التصويت له».

وأضاف العبودي، إنه «على القوى الكوردية الاتفاق على مرشح واحد، حتى يتم دعمه لمنصب رئاسة الجمهورية، وحتى لا تتشتت الأصوات، ويصعب اختيار الرئيس الجديد».

نعيم العبودي

وطبقاً للعرف السياسي غير الرسمي في العراق، فإن منصب رئاسة الوزراء يذهب إلى المكون الشيعي في البلاد، ورئيس الجمهورية يكون من حصة الكورد، فيما يذهب منصب رئيس البرلمان إلى السنة.

وأكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أمس الأحد، تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية ، نافيا أي اتفاق مع أحزاب كوردية أخرى بالخصوص.

وقال المتحدث الرسمي باسم الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، في تصريح لقناة ‹كوردستان 24›، طالعته (باسنيوز)، إن «منصب رئاسة العراق استحقاق طبيعي لحزبنا، وقد أكدنا على هذه النقطة مراراً».

والديمقراطي الكوردستاني أكبر أحزاب إقليم كوردستان وقد تصدر نتائج انتخابات 12 مايو/ أيار الماضي التشريعية العراقية في الإقليم بـ 25 مقعداً فيما حل خامساً على مستوى العراق.

وتابع محمد «المنصب كان من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني لعدة دورات وبتصورنا أن من حقنا أن نتسلمه والحزب سيقترح مرشحاً».

ويتولى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي حصل على 18 مقعداً في الانتخابات العراقية الأخيرة منصب رئيس الجمهورية منذ سقوط النظام السابق.



وتولى زعيم الحزب الراحل جلال طالباني المنصب قبل أن يخلفه القيادي بالحزب فؤاد معصوم .

ونفى محمد ابرام اي اتفاق مع الأطراف الكوردية بخصوص منصب الرئاسة.

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