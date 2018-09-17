الرئيس البارزاني يهنىء الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي

2018/09/17 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاجرى الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، متمنيا له النجاح في اداء مهامه.جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب البارزاني، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، حيث اشار بأنه "خلال إتصال هاتفي ، جرى مساء يوم 17 / أيلول / 2018، هنأ الرئيس مسعود البارزاني، محمد الحلبوسي بمناسبه‌ إنتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، وتمنى له النجاح في مهامه".وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم السبت الموافق 15 أيلول 2018، على اختيار النائب محمد الحلبوسي، ليكون رئيساً للبرلمان العراقي في دورته الرابعة وذلك بعد حصوله على 169 صوتاً .

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