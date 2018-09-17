رسميًا - إيقاف وغرامة لمدافع أهلي جدة بعد طرده أمام أحد

2018/09/17 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف ألكسيس راونو مدافع أهلي جدة بعد طرده أمام أحد.

وتعرض راونو مدافع الأهلي للطرد في مباراة الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الراقي بهدفين دون رد.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب مباراة رسمية، العقوبة التلقائية بعد حصوله على بطاقة حمراء بسبب الدخول على المنافس بقوة مفرطة.



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وغرمت اللجنة المدافع مبلغ وقدره 10 آلاف ريال، بسبب الواقعة التي ارتكبها في مباراة أحد الجمعة الماضي.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب النادي #الأهلي ألكسيس روانو مباراة رسمية واحدة إلى جانب مباراة الايقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس مخالفة للمادة (48 /1 /2) في مباراة فريقه وفريق نادي أحد دوريًا.



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— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 17, 2018ويغيب راونو عن صفوف الأهلي في المواجهة المقبلة بالدوري السعودي أمام الحزم التي ستقام الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة.

وكان الأهلي رفع رصيده إلى 4 نقاط في الدوري السعودي حيث كان تعادل في الجولة الأولى أمام التعاون.





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