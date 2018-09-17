2018/09/17 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأشاد اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال بنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها أن اللعب مع رونالدو كان من أفضل فترات مسيرته.

إنييستا وتشافي وألبا وسواريز - كيف يراهم ليونيل ميسي؟ اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2018-19 موعد مباراة النصر القادمة ضد القادسية في الدوري السعودي 2018-19

أوزيل قال: "الجميع يسألني كيف هو لعب كرة القدم رفقة كريستيانو رونالدو، وكل ما يمكنني أن أقوله إنني لم أشاهد أي شخص مثله".

وأضاف: "هو يعمل بشكل شاق ويكون دومًا أول من يصل لأرض ملعب التدريبات وآخر من يغادرها، شخص احترافي للغاية ويريد الفوز في كل مناسبة حتى مباريات التدريب".

⚡️ “رونالدو يكسر العقدة مع يوفنتوس”https://t.co/cXQO8J1GLa

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨اللاعب الألماني أكمل: "بالطبع كنت أتابع ما يقوم به عن كثب، حتى تلك الأمور البسيطة كتكتيك تسديده للكرة".

واختتم تصريحاته: "لقد استمتعت للغاية بفترة اللعب بجواره لأنه جعلني لاعبًا أفضل داخل الملعب، كما أنه شخص رائع خارجه، كذلك منحته العديد من الأهداف، وهو ليس في حاجة لي لأن أذكره بذلك، فهو في النهاية يجعل اللعب معه سهلًا، ولا تحتاج لتصنع له الكثير من الفرص حتى يسجل".

جريزمان: أتواجد في نفس المرتبة مع ميسي ورونالدو واختيارات الفيفا للأفضل عار

جدير بالذكر أن أوزيل كان قد غادر ريال مدريد في صيف عام 2013 لينضم لصفوف أرسنال قبل أن يرحل رونالدو عن الملكي هذا الصيف لصالح يوفنتوس.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوزيل: رونالدو يجعل اللعب معه أسهل) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوزيل: رونالدو يجعل اللعب معه أسهل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).