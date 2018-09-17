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فيديو| إقبال على انتخابات المجالس المحلية بالقامشلي دون مشاركة الأكراد
2018/09/17 | 21:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

شهدتا مدينتا القامشلي والحسكة انتخابات المجالس المحلية التابعة للحكومة السورية دون مشاركة الأكراد والمكونات المتحالفة معها.

المزيد من التفاصيل في تقرير ناز السيد مراسلة الغد من القامشلي.

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