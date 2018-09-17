شعراء لبنانيون وعرب يتنافسون في مسابقة بيروت الشعرية

2018/09/17 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد متسابقون على مسرح مسابقة بيروت الشعرية «بيروت بويتري سلام» لاستعراض مهاراتهم في كتابة وإلقاء الكلمات أمام جمهور من الشغوفين بالشعر وعشاقه.

وتنافس المتسابقون العشرة، وهم من لبنان وسوريا ودول عربية أخرى، يوم السبت (15 سبتمبر/ أيلول)، من أجل الفوز بفرصة للمشاركة في «وورلد سلام» العالمية المقرر أن تستضيفها باريس.

وبحماس وعاطفة جياشة ألقى الشعراء كلماتهم التي تناولت موضوعات خاصة بالحب والسياسة وقضايا اجتماعية باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت مؤسسة ومُنظمة المسابقة سارة سباعي، «هيدا الشعر هو أكتر شعر محكي، يعني مش متل الشعر اللي بيظل ع الورقة، هو بيطلب إنه يطلع ع المسرح ويكون له صوت وطريقة أداء معينة.



فبالعكس يعني متل أنت أوقات لنا تقرأ شعر، إذا ما فهمته بترجع بتقراه، بترجع بتقراه، بس إذا كنت حدا عم بتؤدي شعر عندك فرصة وحدة تؤديها وتخلي الجمهور يفهمها ويحس فيها متل ما أنت عم بتحس فيها».

وسبق أن نُظمت مسابقة «بويتري سلام» في بيروت عام 2016، وتقول سارة سباعي، إنه منذ ذلك الوقت حدث تغير في الطريقة التي يتلقى بها الجمهور الشعر.

وأضافت سارة سباعي، «بتخلي الناس تعبر عن قصصها، كلنا مارقين بقصص كتير غريبة بحياتنا، بتعبر عن أحاسيسها، أفكارها حالات اجتماعية خاصة فيها، بتحب تعبر عنها بتضايقها كتير مهمة للناس ترتبط يصير في مجتمع مرتبط ببعضه الناس عم بتعبر لبعض، وعم بتحس ببعض كمان».

ففي الماضي كانت القصص الشعرية بمثابة شيء رسمي يُقدم للجمهور في صيغة مكتوبة، لكن في «بويتري سلام» تحرر الشعراء من الأشكال التقليدية للكتابة والإلقاء.

ويوضح مشارك بالمسابقة حمزة شمص أن ذلك هو ما يجعل المسابقة مميزة جدا.

وقال شمص، «هي مساحة مفتوحة فبآجي بأقول اللي أنا بأكتبه، وما ليش زمان بأكتبه يعني، هي مرة كتبت ونزلت بميكروفون مفتوح وصار اللي صار، ما بأعرف حالي إذا أنا شاعر أو لا، بس في شي براسي بدي قوله في هيدي المساحة جاي تا أقوله فيها».

وأضاف، «هيك مساحات بتخليك تقول اللي بدك تقوله برياحة كاملة ومن دون أي قيود يعني، يعني هيدي مساحة شعرية مش بس ما إني بأتبع أي قاعدة شعرية فيها هيدا الشي المنيح».

وتحظى المسابقة بتفاعل كبير من الجمهور الذي يجد نفسه فيها.



من هؤلاء فتاة تدعى مايا بتشاوي قالت لتلفزيون «رويترز»، «حسّيت إنه له علاقة فيّ، في شيء بيني وبينه.



فيني قول هيدا الشي بيشبهني، الشعر تبعهن كتير كان قريب لإلي، كتير قدرت اتخيله وافهمه مش متل اللي بناخده بالمدرسة ما أدري من العصر اللي ما بأعرف قد إيه».

وأعلن المحكمون فوز الطالبة الجامعية رباب شمس الدين بالمسابقة.

ومسابقة بيروت الشعرية مبادرة مستقلة تهدف إلى إيجاد مجتمع قوي مؤهل بلبنان والمنطقة، وفقا لصفحتها على موقع «فيسبوك».

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