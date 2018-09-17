كاتانيتش يستدعي موهبة القوة الجوية للمنتخب الوطني

2018/09/17 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، اليوم الاثنين، الدعوة للاعب القوة الجوية محمد قاسم لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة الرباعية بالسعودية.وقال اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحمد لله والشكر خدمة الوطن افضل شيء، بعد الجد والمثابرة تلقينا دعوة للانضمام للمنتخب الوطني العراقي، الحمد لله وأشكركم على دعمكم ومؤازرتكم".يذكر ان مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش سيصدر قائمة اسود الرافدين للبطولة الرباعية بعد عودته من اجازته الاسبوع المقبل.

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