بمشاركة بشار رسن.. بيرسيبوليس يبلغ نصف نهائي ابطال اسيا على حساب الدحيل

2018/09/17 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادخطف نادي بيرسيبوليس الايراني بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بعد قلب تأخره ليحقق الفوز على ضيفه الدحيل القطري 3-1 يوم الاثنين على ستاد آزادي في طهران، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2018.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدحيل بنتيجة 1-0 ستاد خليفة الدولي في الدوحة، فتأهل بيرسيبوليس بعدما تفوق بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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