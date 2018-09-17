2018/09/17 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds الشهيرة رقمًا قياسيًا جديدا، ولكن هذه المرة على الهاتف المحمول، حيث أكدت Tencent Games الشركة الأم لـ PUBG أن اللعبة تمتلك الآن على منصة الموبايل حوالى 20 مليون مستخدم نشط يوميا، ولا يشمل هذا العدد حتى اللاعبين من اليابان وكوريا والصين.ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى فحصلت اللعبة مؤخرا على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعبة PUBG تمتلك الآن 20 مليون مستخدم نشط يوميا على الموبايل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعبة PUBG تمتلك الآن 20 مليون مستخدم نشط يوميا على الموبايل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).