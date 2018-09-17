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لعبة PUBG تمتلك الآن 20 مليون مستخدم نشط يوميا على الموبايل
2018/09/17 | 21:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds الشهيرة رقمًا قياسيًا جديدا، ولكن هذه المرة على الهاتف المحمول، حيث أكدت Tencent Games الشركة الأم لـ PUBG أن اللعبة تمتلك الآن على منصة الموبايل حوالى 20 مليون مستخدم نشط يوميا، ولا يشمل هذا العدد حتى اللاعبين من اليابان وكوريا والصين.

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى فحصلت اللعبة مؤخرا على […]

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