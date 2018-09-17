عصام الخواجا - انتخابات الرئاسة في البرازيل تحالف العمال والشيوعي يحمل برنامج لولا بدون لولا

2018/09/17 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_الخواجا تعيش البرازيل ، سادس قوة اقتصادية في العالم والثانية في نصف الكرة الغربي، صراعاً محتدماً بين مشروعين المشروع الرأسمالي الليبرالي المتوحش والمشروع التقدمي الديمقراطي المنحاز للفقراء والعمال والفئات الدنيا من الطبقات الوسطى بسماته الاشتراكية، وتتجلى شدة هذا الصراع في حلبة الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في السابع من أكتوبر، تشرين الأول القادم.أما مقدمات احتدام المشهد الحالي للصراع الاجتماعي ف......

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