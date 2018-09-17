2018/09/17 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم نومٌ وخدَرٌ شجاع همستْ شجرتي الهرمة :أريد عكازا من نسليلا أريد ان أكون مثلك فاقدا للسند كفاك تشعل فتيلا واهنا في هذا العالم المظلم أنت لا تحترق في وطن توسّخَ بزبَد المستنقع تلوّثَ بالدنايا والموبقات والآثام والأجاجأضاع المشيتين تاهَ في أزقة الخرافة والمرويّات الكاذبة شرقاًعمِيَ في فسيح العقل غربا فلتعشْ بائدا واهنا وتموت خرتيتا منقرضا مباح لك ان تجو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد كاظم غلوم - نومٌ وخدَرٌ شجاعٌ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد كاظم غلوم - نومٌ وخدَرٌ شجاعٌ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).