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#جواد كاظم غلوم - نومٌ وخدَرٌ شجاعٌ
2018/09/17 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جواد_كاظم_غلوم نومٌ وخدَرٌ شجاع همستْ شجرتي الهرمة :أريد عكازا من نسليلا أريد ان أكون مثلك فاقدا للسند كفاك تشعل فتيلا واهنا في هذا العالم المظلم أنت لا تحترق في وطن توسّخَ بزبَد المستنقع تلوّثَ بالدنايا والموبقات والآثام والأجاجأضاع المشيتين تاهَ في أزقة الخرافة والمرويّات الكاذبة شرقاًعمِيَ في فسيح العقل غربا فلتعشْ بائدا واهنا وتموت خرتيتا منقرضا مباح لك ان تجو......

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