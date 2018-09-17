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#تيار الكفاح العمالى - مصر - مصر.بمناسبة الذكرى ال66 لمذبحة العمال بغزل كفر الدوار :شهادة المرحوم حاج محمد محمد خميس شقيق الشهيد مصطفى خميس اول ضحيه لحركة الظباط 1952:نفس
2018/09/17 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .

.في مثل هذه الأيام، ومنذ 62 عامًا،فى "12-13 أغسطس 1952"، جرى ثانى أضراب عمالى بكفر الدوار الاول يوم 10أغسطس بشركة مصر صباغى البيضا ,والثانى بمصنع مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار، والتي تعد أول مذبحه عماليه من قبل حركة الظباط بعد 3 اسابيع من سيطرتهم على السلطه ، وراح نتيجتها شهيدين، قضيّ بإعدامهما، هما محمد مصطفى خميس "أمين مخازن"، ومحمد حسن البقري "غفير"، فضلا عن الحكم على 11 آخرين......

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