إطلاق سيارة “هافال H6” الجديدة في كوردستان

2018/09/17 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… بحضور القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في إقليم كوردستان العراق، وممثل محافظ اربيل والجهات والشركات والمدير التنفيذي لشركة نهج العراق، وجمع من المهتمين بعالم السيارات، وبمشاركة فرقة دهوك الفولكلورية, اطلقت مؤخراً شركة نهج العراق سيارة “هافال H6” الجديدة كليا في أربيل، من علامة “هافال” التجارية.

وتتمتع السيارة بميزات جديدة تضاهي الماركات العالمية من حيث المتانة والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة السيارات الحديثة، فبعد اطلاق طراز “هافال H6” في بغداد والبصرة، تم اطلاقها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وذلك نظراً لأهمية المدينة والانتعاش الاقتصادي والتجاري، واستقرار الاوضاع الامنية.

واكد ممثل محافظ اربيل في كلمة له خلال المناسبة عن استعداد المحافظة، لتقديم التسهيلات للشركات الاجنبية كافة للاستثمار في اربيل وفي جميع المجالات.

كما اكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في اقليم كوردستان العراق، بان يكون اطلاق السيارة الصينية الجديدة انعطافة نحو الافضل وشجع الشركات الصينية للاستثمار في كوردستان العراق.

وتقوم شركة (Great Wall Motors) الصينية بإنتاج السيارة، فيما تتضمن الطراز الجديد مجموعة واسعة من الإضافات الفاخرة، ويعكس حرفية فائقة، وأن طراز «إتش6» تتميز بقوة أكبر وأكثر فخامة ومستوى عالٍ من السلامة وتعد من السيارات المتعددة الاستخدامات والجديدة بالكامل، كما أن «هافال» تعد من أكثر السيارات الصينية مبيعاً لأسباب عديدة، اهمها القوة والمتانة.

وتعتمد هافال H6 على نظام الـ CTA او ما يعرف بنظام التحذير الجانبي عند الرجوع، فبالاعتماد على الحساسات الرادارية, يقوم النظام بالتقاط السيارات المتحركة على جانبي السيارة من الجهة الخلفية عندما تكون السيارة في حالة الرجوع الى الخلف, عند وجود اي خط يقوم النظام باصدار تنبيه ضوئي وصوتي للسائق ليحذره من وجود سيارات في الجانب الايمن او الايسر الخلفي مما يوفر نسبة امان وسلامة عالية جداً للسيارة الجديدة، كما يوفر نظام الـ LDW او ما يعرف بنظام تحذير مغادرة خط الطريق في سيارات هافال H6 الجديدة كليا حيث يقوم هذا النظام باصدار تنبيه تحذيري عند اكتشافه اي انحراف عن المسار في الطريق, حيث عند تجاوز خط الطريق (السايد) الخاص، يصدر تنبيه صوتي لكي يرجع السائق الى الطريق الصحيح ويعزز السلامة.(النهاية)

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