English | كوردى


موسكو تتحدث عن مصير المسلحين الذين سينتهكون
2018/09/17 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مسؤول كبير في مجلس الاتحاد الروسي، أن روسيا وتركيا، لديهما كل الأسباب للبدء بالقضاء على الإرهابيين، في حال قاموا بانتهاك حدود المنطقة العازلة المقرر إقامتها في إدلب السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تتحدث عن مصير المسلحين الذين سينتهكون "المنطقة العازلة" في إدلب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تتحدث عن مصير المسلحين الذين سينتهكون "المنطقة العازلة" في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تحليل.. الاقتصاد العالمي بعد 10 سنوات من الأزمة المالية
⋙ الهند تعتزم دمج 3 بنوك تابعة للدولة لمواجهة القروض السيئة
⋙ سهم "تويتر" يتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر بخسائر 5%
⋙ الدفاع والداخلية تصدران توضيحا بشأن “عراك” بين عراقيين وإيرانيين بكربلاء
⋙ الأمم المتحدة بالعراق تعلن نزوحا عكسيا لـ10 آلاف شخص
بالفيديو والصور
⋙ فيديو .. مراسل افاق في البصرة يتحدث عن انجازات ممثل المرجعية السيد احمد الصافي في المحافظة
⋙ فيديو| إقبال على انتخابات المجالس المحلية بالقامشلي دون مشاركة الأكراد
⋙ بالصور: موسم الحزن الحسيني..اليوم السابع من محرم الحرام في كربلاء 1440هـ
الأكثر شيوعا