موسكو تتحدث عن مصير المسلحين الذين سينتهكون

2018/09/17 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول كبير في مجلس الاتحاد الروسي، أن روسيا وتركيا، لديهما كل الأسباب للبدء بالقضاء على الإرهابيين، في حال قاموا بانتهاك حدود المنطقة العازلة المقرر إقامتها في إدلب السورية.

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