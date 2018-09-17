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إعلان من وزارة الدفاع السودانية
2018/09/17 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الدفاع السودانية، تحطم مروحية عسكرية واحتراقها أثناء هبوطها في مطار نيالا غربي البلاد، مؤكدة في ذات الوقت، نجاة جميع أفراد طاقم الطائرة وركابها.

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