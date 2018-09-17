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إصابة 26 بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق قبالة شاطئ شمال غزة
2018/09/17 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصيب 26 مواطنا بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاثنين، جراء استهداف جنود البحرية الإسرائيلية جموع المواطنين المحتشدين قبالة الحدود البحرية شمال غربي قطاع غزة.

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