إصابة 26 بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق قبالة شاطئ شمال غزة

2018/09/17 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 26 مواطنا بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاثنين، جراء استهداف جنود البحرية الإسرائيلية جموع المواطنين المحتشدين قبالة الحدود البحرية شمال غربي قطاع غزة.

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