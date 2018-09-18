2018/09/18 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم الصراعات السياسية والتسابق لتشكيل الكتلة الاكبر، تشهد الساحة السياسية فوضى لم تشهدها الدولة العراقية الحديثة عبر تأريخها، فكانت هناك انقلابات وثورات ومتغيرات سياسية تحالفات واتلافات وجبهات، فغالبا ما كانت تنتهي بالتوافق او بالانفصال.الا ان قرار المحكمة الاتحادية بعد الجدل الذي رافق الانتخابات السابقة وتحديد الكتلة الاكبر، واعتبار الكتلة الاكبر هي الناتجة عن … ثوابت الاصلاح لا يمكن التخلي عنها

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