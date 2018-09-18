2018/09/18 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى الخيرين من ابناء الشعب اولا….وما تبقى من الحريصين على امواله وكرامة شعبه وشرفه ولقمة عيشه ومن ينادى معنا بالحفاظ على سيادته وثقله الاقليمي والعالمي وتوازنه في اقتصاده وتجارته الداخلية والخارجية ونفطه ومشتقاته وموارده وصادراته …ولاننا من البلدان وحيدة الجانب كما يحلو للكثيرين في تصنيفنا وجعلنا من الدول الضعيفة البائسة التي ليس لها غير النفط … نداء….لا يحتمل التاخير…..!!!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نداء….



لا يحتمل التاخير…..!!! كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء…. لا يحتمل التاخير…..!!!) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نداء…. لا يحتمل التاخير…..!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).