العبادي يستقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

2018/09/18 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، مساء اليوم الأثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي..يتبع

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