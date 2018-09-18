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العبادي يستقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي
2018/09/18 | 00:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، مساء اليوم الأثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي..يتبع

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