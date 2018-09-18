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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبيدي لماكغوريك : مسؤولية الحكومة توفير الخدمات وليس الإذعان للتدخلات الدولية

11:19 - 17/09/2018

بغداد ــ موازين نيوز

اكد القيادي في ائتلاف النصر خالد العبيدي الاثنين ، انه لايجب للحكومة العراقية المقبلة الاذعان للتدخلات الدولية والاقليمة .حديث العبيدي هذا جاء لدى استقباله مبعوث الرئيس الامريكي الخاص بريت ماكغورك في مكتبه ببغداد .وذكر بيان مقتضب صادر عن مكتب العبيدي تلقت / موازين نيوز / نسخة منه ان " مسؤولية الحكومة العراقية القادمة توفير احتياجات الشعب العراقي وليس الإذعان للتدخلات الدولية والاقليمية ".خالد العبيدي يؤكد خلال استقباله ماكغورك: مسؤولية الحكومة العراقية القادمة توفير احتياجات الشعب العراقي وليس الإذعان للتدخلات الدولية والاقليميةورحب الجانبان بإختيار هيئة رئاسة البرلمان العراقي التي وصفوها بأنها الخطوة الأولى التي ستمهد لتشكيل الحكومة العراقية القادمة. وبشأن المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية، أكد العبيدي إن "جميع الكتل السياسية متفقة على ضرورة أن تكون الحكومة العراقية القادمة فاعلة سياسيا وخدميا وامنيا، وقادرة على تحقيق مطالب الشعب العراقي، وإلا فإنها ستتعرض الى اهتزازات قد تطيح بها بعد فترة قصيرة من تشكيلها". وبشأن مايثار عن التدخلات الأجنبية والإقليمية في تشكيل الحكومة العراقية القادمة، شدد العبيدي على إن "عراق عام 2018، يختلف عن عراق مابعد أعوام 2003".وقال إن الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات "مطالبة الآن أكثر من أي وقت آخر بتحقيق مطالب الشعب العراقي وليس مطالب ورغبات الدول الإقليمية أو الدولية، وفي مقدمتها توفير الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي وخلق فرص عمل لمئات آلاف العراقيين العاطلين عن العمل"، ماضيا الى القول "لذلك فإن أية محاولة أجنبية لفرض أجندات على تشكيل الحكومة القادمة سيؤدي بالمقابل الى تدخلات دولية وإقليمية تقوض نجاح وفاعلية أية حكومة قادمة".وشدد قائلا "وهذا مايرفضه العراقيون جملة وتفصيلا". وأضاف العبيدي إن "على الدول الأجنبية والاقليمية تجنب أية محاولة تضعف الحكومة القادمة لأن تأثير ذلك لن يقتصر على الداخل العراقي بل سيتعداه لدول المنطقة والعالم".وبشأن الوضع الأمني تحدث العبيدي عن الهجمات التي بدأت تشنها مجاميع ارهابية ضد القوات الأمنية العراقية، مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة العمل على دعم الحكومة في مسعاها لإعادة إعمار المناطق المحررة لضمان عودة سريعة للنازحين الذين سيكونون صمام أمان للقوات الأمنية في محاربتها للإرهابيين.انتهى م ح ن

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