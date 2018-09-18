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فيديو| النقد الدولي يحذر ماي من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة
2018/09/18 | 00:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حذر صندوق النقد الدولي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة على المملكة المتحدة وعلى الاتحاد الأوروبي.

مزيد من التفاصيل في تقرير عمرو المنيري مراسل الغد من لندن.

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