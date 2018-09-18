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فيديو| الجمعيات الخيرية في مصر وترسيخ مفهوم التضامن الاجتماعي
2018/09/18 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تعد الجمعيات الخيرية جزءا أساسيا من مكونات أي مجتمع مدني متحضر، فطبيعة عملها تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، وبآليات غير مكبلة بقيود البيروقراطية والروتين الحكومي المعهود، وفي مصر نشاط لا تخطئه العين للجمعيات الخيرية، والمنظمات الأهلية.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.

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