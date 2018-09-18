العبادي والحلبوسي يؤكدان الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة

2018/09/18 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما دعا العبادي الى تسريع انجاز القوانين ذات الاولوية التي تدعم التوجه نحو اعمار العراق.وذكر بيان لمكتب العبادي، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، استقبل رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، وفي بداية اللقاء وجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة لمحمد الحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، معربا عن تمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة لمصالح الشعب العراقي".ودعا العبادي وفقا للبيان رئيس مجلس النواب الى "العمل على تسريع انجاز القوانين ذات الاولوية التي تدعم التوجه نحو اعمار العراق واستقراره وازدهاره وتحقيق تطلعات شعبه وتلبية مطالبه المشروعة".من جهته اكد رئيس مجلس النواب، على "اهمية الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت للشعب العراقي ووحدته وحفظ سيادته وثروته الوطنية، مشيرا الى حرص البرلمان بدورته الجديدة على تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش بين العراقيين والتعاون مع السلطة التنفيذية والعمل على ادامة علاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بما يحفظ امن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها".واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية الالتزام بالاطر والتوقيتات الدستورية وضرورة تسريع تشكيل الحكومة العراقية وتكاتف الجهود لتطوير الخدمات واعمار جميع المحافظات وتلبية مطالب ابنائها، فيما شددا على حفظ وحدة العراق وشعبه الذي واجه عصابة داعش الارهابية وضحى وانتصر على الارهاب والطائفية بوحدته وبسالة قواته الامنية "

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