العبادي يدعو الحلبوسي إلى الإسراع بتشريع القوانين التي تدعم اعمار العراق واستقراره

2018/09/18 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى ضرورة الإسراع بتشريع القوانين التي تدعم اعمار العراق واستقراره.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إنه "وفي بداية اللقاء وجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة لمحمد الحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب معربا عن تمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة لمصالح الشعب العراقي ، داعيا السيد رئيس مجلس النواب للعمل على تسريع انجاز القوانين ذات الاولوية التي تدعم التوجه نحو اعمار العراق واستقراره وازدهاره وتحقيق تطلعات شعبه وتلبية مطالبه المشروعة".من جهته اكد رئيس مجلس النواب "اهمية الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت للشعب العراقي ووحدته وحفظ سيادته وثروته الوطنية ، مشيرا الى حرص البرلمان بدورته الجديدة على تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش بين العراقيين والتعاون مع السلطة التنفيذية والعمل على ادامة علاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بما يحفظ امن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها".وجرى خلال اللقاء "التأكيد على اهمية الالتزام بالاطر والتوقيتات الدستورية وضرورة تسريع تشكيل الحكومة العراقية وتكاتف الجهود لتطوير الخدمات واعمار جميع المحافظات وتلبية مطالب ابنائها ، كما شددا على حفظ وحدة العراق وشعبه الذي واجه عصابة داعش الارهابية وضحى وانتصر على الارهاب والطائفية بوحدته وبسالة قواته الامنية".انتهى

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