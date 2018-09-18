2018/09/18 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل جلين موراي لاعب برايتون آند هوف ألبيون ركلة جزاء في الدقيقة 90 ليمنح فريقه التعادل 2-2 مع مضيفه ساوثامبتون بعدما عدل تأخره بهدفين في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين.

وضع لاعب الوسط الدنماركي بيير إيميل هويبرج ساوثامبتون في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة صاروخية من 30 مترا وضاعف داني إينجز الغلة من ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد تعرضه لعرقلة من جايتان بونج.

ومنح شين دافي برايتون الأمل في الدقيقة 67 من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من جهة اليمين وأكمل موراي العودة الرائعة من ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من جيمس وورد براوس.

واقترب ساوثامبتون من حسم النتيجة في الأنفاس الأخيرة لكن مات رايان حارس الفريق الضيف تصدى لركلة حرة من رايان برتراند.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف في الوقت القاتل يمنح برايتون التعادل 2-2 مع ساوثامبتون) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف في الوقت القاتل يمنح برايتون التعادل 2-2 مع ساوثامبتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).