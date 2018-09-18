بعد توقفها بسبب إغلاق الموانئ... أمريكا تستأنف واردات النفط الليبي

2018/09/18 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات "تومسون رويترز"، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول، استئناف تدفقات الخام الليبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر، بعد توقفها الشهر الماضي بسبب إغلاق الموانئ.

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