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بعد توقفها بسبب إغلاق الموانئ... أمريكا تستأنف واردات النفط الليبي
2018/09/18 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت بيانات "تومسون رويترز"، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول، استئناف تدفقات الخام الليبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر، بعد توقفها الشهر الماضي بسبب إغلاق الموانئ.

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