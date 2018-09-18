سعودية تتصدر

2018/09/18 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت فتاة سعودية، حالة من الجدل، مساء اليوم الإثنين، بعدما قررت أن تخلع النقاب، وتقص شعرها.

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