ترامب يخفّض عدد اللاجئين المسموح باستقبالهم في 2019 إلى 30 ألفا

2018/09/18 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أن العدد الأقصى للاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتّحدة في 2019 في إطار برنامج إعادة التوطين لن يزيد عن 30 ألفا فقط، مقابل 45 ألفا هذا العام وحوالي 85 ألفا في 2016، في خفضٍ غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن هذا العدد يتعلّق باللاجئين الذين تختارهم وكالات الأمن والاستخبارات الأمريكية في مخيّمات اللاجئين حول العالم، مشيرا إلى أنّ الحكومة الأمريكية تعتزم كذلك “درس أكثر من 280 ألف طلب لجوء” تقليدي في العام 2019 “ستضاف إلى أكثر من 800 ألف طالب لجوء موجودين حالياً في الولايات المتحدة” وينتظرون ردّاً على طلباتهم.

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