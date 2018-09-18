شبح التعريفات الجمركية يهيمن على الأسواق العالمية اليوم

2018/09/18 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي:-

مباشر: سيطر القلق بشأن اعتزام الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية ضد الصين على مجريات الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

فيما شهدت أسعار المعادن هبوطاً ملحوظاً خلال التعاملات مع مخاوف التعريفات الأمريكية ضد الصين، حيث تراجع معدني التحاس والنيكل بأكثر من 2%.

قلق بشأن التعريفات الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهع سيعلن عن إجراءات ضد الصين بعد إغلاق جلسة اليوم، مشيراً إلى علاقته القوية بنظيره الصيني ولكن العجز التجاري في الولايات المتحدة كبير للغاية.

وعن التعريفات الجمركية قال الرئيس الأمريكي إنها تدعم موقف الولايات المتحدة للمساومة على صفقات تجارية عادلة.

فيما ذكر المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، أن ترامب لم يكن راضياَ عن المحادثات التجارية مع الصين واقترح فرض تعريفات إضافية.

مؤشرات الأسهم

أغلقت "وول ستريت" جلسة اليوم في النطاق الأحمر مع احتدام الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، ليسجل "ناسداك" أسوأ أداء يومي منذ أواخر يوليو الماضي.

وسجلت عوائد السندات الأمريكية أعلى مستوى في 5 أشهر خلال تعاملات اليوم.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، هبط النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

فيما تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات مع تزايد حدة المخاوف التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي وفقاً لتوقعات المحللين.

ومع تصاعد التوترات التجارية، هبطت الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 4 سنوات بنهاية تعاملات اليوم.

فيما أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين اليوم احتفالاً بيوم احترام المسنين.

هبوط عملات الأسواق الناشئة

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم أمام الدولار الأمريكي مع ترقب الخطة الاقتصادية التي ستعلنها الحكومة غداً الثلاثاء.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الموازنة في تركيا إلى 11.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

كما تراجعت الروبية الهندية قرب أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم لتواصل خسائرها الحادة.

بينما صعد الجنيه الإسترليني أعلى مستوى 1.31 دولار خلال التعاملات مع ترقب التطورات بشان صفقة "البريكست".

ومن جانبه حذر صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا ستواجه تكاليف باهظة في حالة إتمام "البريكست" بدون صفقة.

النفط والذهب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في عند التسوية بعد جلسة متقلبة، مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في مقابل مخاوف العقوبات الأمريكية ضد طهران.

فيما صرح وزير الطاقة الروسي أن العقوبات الأمريكية ضد طهران بلا فائدة وخطأ، مشيراً إلى أنها سيكون لها عواقب على صناعة النفط.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة بنحو 79 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر المقبل.

بينما ارتفع الذهب عند نهاية تعاملات اليوم مع هبوط الدولار الأمريكي وتراجع الأسهم، ليكون الصعود الأول في 3 جلسات.

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