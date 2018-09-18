عملة الأرجنتين ترتفع مع إعلان مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد

2018/09/18 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عملة الأرجنتين أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن كشفت الحكومة عن خطة الموازنة العامة.

وأصدرت الحكومة الأرجنتينية اليوم مشروع قانون للموازنة العامة للبلاد في 2019 وتعهدت خلاله بتقليص العجز المالي.

وتنص الموازنة المقترحة على متوسط سعر الصرف عند 40.1 بيزو مقابل الدولار في العام المقبل.

كما تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشاَ بنحو 2.4% خلال العام الجاري، وبنحو 0.5% في 2019.

كما تلقت العملة الدعم من تصريحات صندوق النقد الدولي بأنه يتم إحراز تقدم كبير نحو تعزيز خطة الإصلاح الاقتصادي في الأرجنتين.

وتجري الحكومة الأرجنتينية محادثات مع صندوق النقد من أجل تسريع صرف باقي حزمة المساعدات البالغ قيمتها نحو 50 مليار دولار.

وبحلول الساعة 8:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 39.5491 بيزو.

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