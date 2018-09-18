ساوثمبتون يكتفي بالتعادل مع برايتون 2-2

2018/09/18 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتح ساوثمبتون التسجيل عبر الدولي الدنماركي بيار-اميل هويبرغ الذي اطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت على يمين الحارس ماثيو راين في اسفل الزاوية (35).

وفي الشوط الثاني، ارتكب الكاميروني غايتان بونغ خطأ في المنطقة المحرمة ضد داني اينغز فحصل ساوثمبتون على ركلة جزاء نفذها اينغز بنفسه وسجل منها الهدف الثاني لفريقه (65).

وقلص برايتون الفارق بواسطة الإيرلندي شاين دافي الذي تابع برأسه في المرمى كرة عرضية رفعها انطوني نوكارت من ركلة حرة (67).

وفي الوقت بدل الضائع، ادرك غلين موراي التعادل للضيوف من ركلة جزاء تسبب بها جيمس وارد-بروز اثر مخاشنته الزائدة لدافي (90+1).

وبقي ساوثمبتون وبرايتون في المركزين الثالث عشر والرابع عشر تواليا ولكل منهما خمس نقاط.

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