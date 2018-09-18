سبال يرتقي ثانياً الدوري الإيطالي

2018/09/18 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسجل أندريا بيتانيا هدفي صاحب الأرض في الشوط الثاني، افتتحهما بعد أن تابع بيمناه من مسافة قريبة كرة نفذت من ركلة حرة (50).

وعزز بيتانيا تقدم سبال بالهدف الثاني عندما تابع بيسراه في سقف الزاوية اليسرى كرة وصلته من رأس باسكوالي سكياتاريلا (56).

ورفع سبال رصيده إلى 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، وبفارق الأهداف أمام نابولي وصيف بطل الموسم الماضي.

في المقابل، وقف رصيد آتالانتا عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

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