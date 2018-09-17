ميدو: الأندية ستفتعل الأزمات أمام بيراميدز وكينو فضح لاعبي مصر

2018/09/18 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لوادي دجلة والزمالك السابق، أن جميع الأندية ستقوم بافتعال الأزمات قبل مواجهة بيراميدز خلال المباريات المقبلة.

بيراميدز فاز على المقاولون بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

واعترض علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب، قبل انطلاق المباراة بسبب عدم وجود حكمي الخامس والسادس في المباراة برفقة الطاقم التونسي.



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وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "جميع الأندية ستحاول افتعال الأزمات قبل مواجهة بيراميدز مثلما حدث اليوم أمام المقاولون".

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وأضاف: "مباراة الأهلي والزمالك الموسم الماضي كانت بطاقم حكام أجنبي بدون حكم خامس وسادس لماذا لم يعترض أحد وقتها".

وعن مستوى كينو خلال المباريات الأخيرة، قال ميدو: "مستوى كينو أفضل من مستوى الدوري المصري بمراحل كثيرة، ويستطيع أن يلعب في دوريات أوروبية كبيرة مثل الدوري الفرنسي والإسباني".

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كينو يخطف الفوز لبيراميدز أمام المقاولون العرب

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "مستوى كينو فضح لاعبي الدوري المصري، مستواه مميز للغاية ولديه إمكانيات رائعة".

ويتصدر بيراميدز الدوري المصري الممتاز برصيج 15 نقطة بعد الفوز على المقاولون العرب.

علاء نبيل : الدوري المصري دوري مرجان احمد مرجانتركي آل الشيخ: مع كامل الاحترام لمدرب المقاولون..



هذا هو الفريق الذي استهترت به لعب ناقص وفاز عليكم pic.twitter.com/ZhwdoaJFHW

— جول مصر (@goaleg) September 17, 2018

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