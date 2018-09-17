رسميًا - 10 آلاف دولار مكافأة لكل لاعب في بيراميدز بعد الفوز على المقاولون

2018/09/18 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر قرر حسام البدري رئيس فريق العمل، بنادي بيراميدز المصري، صرف مكافآة للاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون العرب.

وفاز بيراميدز على المقاولون العرب، بهدف وحيد، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت قناة النادي الرسمية "بيراميدز"، عن قرار البدري بصرف مكافأة للاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون وتصدرهم للدوري المصري.



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وكشفت القناة أن المكافأة هي 10 ألاف دولار لكل لاعب وهو ما يوازي 170 ألف جنيه تقريبًا، بعد الحصول على 3 نقاط جديدة في مشوارهم بالدوري.

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كينو يخطف الفوز لبيراميدز أمام المقاولون العرب

ورفع بيراميدز رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري وخلفه الزمالك برصيد 13 نقطة، حيث سيلعب الزمالك غدًا مباراة الجولة السابعة.

وظهر فريق بيراميدز خلال الجولات الأخيرة بشكل مميز، خاصًة البرازيلي كينو الذي رفع رصيده من الأهداف في الدوري المصري إلى 4 أهداف.

عدوى نيمار! 🙄 pic.twitter.com/aKYrWLEdpg

— جول مصر (@goaleg) September 17, 2018

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