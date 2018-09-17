نجم آيندهوفن: اللعب لبرشلونة سيكون مثل الحلم

2018/09/18 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد اللاعب المكسيكي لوزانو نجم فريق بي اس في آيندهوفن على رغبته في تمثيل فريق برشلونة الاسباني في المستقبل القريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بمباراة فريقه الهولندي المقبلة ضد النادي الكتالوني ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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اللاعب قال: "في كأس العالم الأمور سارت على ما يرام بالنسبة لي، وجاء لي أخبار أن هناك أندية عديدة مهتمة بضمي كان منها برشلونة".

وأضاف: "وكيلي سيرى ما هو الخيار الأفضل بالنسبة لي، سيكون الأمر بمثابة حلم أن أعلم لنادي عظيم مثل برشلونة في المستقبل".

🗓️ الزمان: 17 سبتمبر من عام 2000📍المكان: برشلونة - إسبانيا.🌟 الحدث: وصول ميسي للمرة الأولى إلى مقاطعة كتالونياالنتيجة: كتابة العصر الحديث من تاريخ كرة القدم! 🐐(📽️: @FCBarcelona) pic.twitter.com/fx9JZjqf5b

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨اللاعب أكمل: "في الوقت الحالي أحاول أن أركز مع فريق بي اس في آيندهوفين قدر الإمكان، وسأترك الأمر الأخرى لوقتًا لاحق".

واختتم تصريحاته بالحديث عن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: "لقد كان دومًا لاعبًا عظيمًا، ويخيف الجميع، بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم، سنرى كيف سنتمكن من إيقافه نتدرب على ذلك كثيرًا".

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جدير بالذكر أن بي اس في آيندهوفين سيحل ضيفًا على ملعب كامب نو وفريق برشلونة بالغد الثلاثاء ضمن لقاءات المجموعة التي تضم كل من توتنهام هوتسبير وإنتر أيضًا.





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