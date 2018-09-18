مبعوث الرئيس ترامب يؤكد دعمه لدور كوردي فعال في بغداد

2018/09/18 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائه نيجيرفان بارزاني ...

بحث بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي المناهض لداعش، المستجدات الأخيرة في المنطقة والعراق وكوردستان مع رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعبّر عن دعمه لدور كوردي فعال ومؤثر في العملية السياسية في بغداد.

واستقبل نيجيرفان بارزاني، مساء الاثنين، كلاً من مبعوث الرئيس الأمريكي بريت مكغورك، والوفد المرافق له والمكون من دوغلاس سيليمان، سفير الولايات المتحدة لدى العراق، وستيف فيكن، القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، تحدث الوفد الضيف عن انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه، وعن المحادثات بين القوى السياسية العراقية من جهة، وبين إقليم كوردستان وبغداد من جهة أخرى، وانتخابات برلمان كوردستان، كما عبر الوفد عن دعمه لدور مؤثر للجانب الكوردي في بغداد ومشاركته القوية في العملية السياسية والحكم في العراق، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

من جانبه، أشار رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى المساعي المتواصلة للقوى السياسية الكوردستانية من أجل تحقيق مشاركة قوية في العملية السياسية بالعراق وتحديد المناصب في بغداد وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأعلن في هذا الصدد أن المحادثات بين القوى السياسية الكوردستانية وخاصة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في سبيل تحقيق وحدة الموقف من مجمل العملية السياسية في بغداد مستمرة، كما أكد أن الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان تجري بهدوء وسلاسة.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى البحث في أوضاع المنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تتعلق بالعراق وإقليم كوردستان.

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