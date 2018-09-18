ولي العهد يختتم يومه الحافل باتصال هاتفي مع الرئيس المصري

2018/09/18 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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