الفيضانات تقتل 100 شخص في نيجيريا

2018/09/18 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم وكالة الطوارئ والكوارث النيجرية اليوم الاثنين، أن فيضانات اجتاحت عشر ولايات في نيجيريا وأسفرت عن مقتل 100 شخص.

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