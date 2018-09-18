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الجيش السوري: استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على محافظة اللاذقية
2018/09/18 | 01:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الجيش السوري: استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على محافظة اللاذقية

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