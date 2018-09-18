مايكل أوين يشيد بمحمد فاروق بعد فوز بيراميدز على المقاولون

2018/09/18 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر تحدث الإنجليزي مايكل أوين، لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، عن مباراة بيراميدز والمقاولون العرب ومن الأفضل بين لاعبي الفريقين.

وفاز بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقميت على ملعب "المقاولون".

وقال أوين في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز قدم مباراة رائعة، وظهر لاعبيه كينو ومحمد فاروق خلال اللقاء بصورة متميزة".



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وأضاف: "كينو رائع وقدم مستوى مميز خلال المباراة، وكان بإمكان بيراميدز أن يسجل أكثر من هدف واحد ولكنه لم يوفق لاعبيه".

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واختتم أوين تصريحاته: "فاروق لاعب رائع، يتحرك بشكل رائع داخل الملعب وقدم مباراة مميزة".

وتصدر بيراميدز جدول الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بعد الفوز على المقاولون، بعد مرور 7 جولات من البطولة.

ماذا يحدث لكبار الدوري الإسباني؟ 🙄 pic.twitter.com/bvY6Vp9GzM

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2018

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