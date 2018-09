هندرسون: غياب فيراتي ضربة موجعة لباريس سان جيرمان

2018/09/18 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر يرى جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول أن غياب لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي عن صفوف فريق باريس سان جيرمان في أول مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا يُعتبر ضربة موجعة للفريق الفرنسي قبل مواجهة الريدز في افتتاح دور المجموعات مساء الثلاثاء. وسيغيب فيراتي البالغ من العُمر 26 عامًا عن كتيبة المدرب توماس توخيل أمام الريدز بسبب الإيقاف نظرًا لتلقيه البطاقة الحمراء في آخر مباريات باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي أمام ريال مدريد. بوفون يسافر مع باريس سان جيرمان رغم الإيقاف وعن هذا الأمر قال هندرسون: "غياب فيراتي ضربة موجعة بالنسبة لباريس سان جيرمان، لقد لعبت ضده من قبل، هو لاعب جيد جدًا ومن طينة الكبار، ستكون خسارة كبيرة لباريس عدم مشاركته غدًا". بينما تطرق اللاعب الدولي الإنجليزي للرد عن الأسئلة التي وجهت له بشأن تصرفات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان والاتهامات التي توجه له دومًا بإدعائه السقوط والتحايل على الحكام وقال: "لكي أكون صريحًا، لا نفكر في هذا الأمر، نيمار هو واحد من أفضل لاعبي العالم، مواجهة خصم مثله أمر صعب بكل تأكيد، إيقافه ستكون مهمة صعبة لنا كفريق، ولكننا نستطيع فعل ذلك لإننا نجحنا بالفعل في الحد من خطورة لاعبين مثله من قبل، هو يتعرض للكثير من التدخلات العنيفة، لذلك عليه إيجاد الطريقة الأمثل للتعامل مع هذا الأمر، ولكن بالنسبة لنا فنحن نفكر في المباراة بشكل عام، هي مواجهة كبيرة بالنسبة لنا، وعلينا تقديم أداء جيد كما اعتدنا من قبل أمام الفرق الكبيرة، لتحقيق النتيجة التي نريدها". I couldn’t be happier to have dedicated my long term future to this great club.I’ve loved every minute of my time at Anfield so far and have already made memories to last a lifetime but I’m convinced the best is yet to come.I love this club and I can’t wait for the future.#YNWA pic.twitter.com/jcSpLRu1Nl

— Jordan Henderson (@JHenderson) September 3, 2018 كما أضاف اللاعب البالغ من العُمر 28 عامًا: "نيمار مجرد لاعب في فريق يمتلك أكثر من لاعب رائع، لا يجب علينا التركيز على إيقافه فقط، بل يجب علينا التفكير في مواجهة الفريق بأكمله، لدينا لاعبين أيضًا بإمكانهم خلق المتاعب لهم". يذكر أن ليفربول وباريس سان جيرمان يلعبان في مجموعة تضم أيضًا كلًا من نابولي وسرفينا زفزيدا.





