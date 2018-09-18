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باكستان تعلن عن إجراء عسكري
2018/09/18 | 02:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تستعد باكستان لتنفيذ إجراء عسكري بمشاركة القوات البحرية لثلاث دول أخرى، بينها الصين، حسبما ذكر مسؤول عسكري باكستاني.

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