باكستان تعلن عن إجراء عسكري

2018/09/18 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد باكستان لتنفيذ إجراء عسكري بمشاركة القوات البحرية لثلاث دول أخرى، بينها الصين، حسبما ذكر مسؤول عسكري باكستاني.

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