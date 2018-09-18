تعرف على أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية

2018/09/18 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد يوم الخميس المقبل في السعودية، عرض أول فيلم عربي في المملكة منذ السماح بعودة السينما.

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