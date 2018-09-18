في برلمان دولة عربية... دعوة لتحويلها إلى مملكة ومبايعة الرئيس

2018/09/18 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح برلمان إحدى الدول العربية واحدا من أكثر البرلمانات سخونة، بعدما جمع تحت قبته نواب بعضهم يطالب بتحويل الدولة إلى مملكة ومبايعة الرئيس، وآخرون يدافعون عن الحرية وحقوق البشر.

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